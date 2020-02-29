جرائم اندر إيدج.. القبض على مراهق 15 عاما اعتدى جنسيا على طفل عمره 7 سنوات في الإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، لاتهامه باستدراج طفل آخر في السابعة من العمر، خلال لهوه أمام منزله بمنطقة برج العرب، إلى مخزن "تبن" والاعتداء عليه جنسيًا بالإكراه.

تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغًا من "أ. ع"، باعتداء مجهول على نجله "ف. أ"، 7 سنوات، جنسيًا وهتك عرضه بالإكراه.تم شكيل فريق بحث جنائي لضبط مرتكب الحادث، أسفرت جهوده عن ضبط المتهم، وتبين أنه "م. ع"، 15 عامًا، مقيم بدائرة القسم.وتبين من التحريات استدراج المتهم للمجني عليه خلال لهوه أمام منزله واصطحابه إلى أحد مخازن "التبن" البعيدة عن المنطقة السكنية قائلا له: "تعالى علشان نلعب في مخزن التبن".وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى جنسيًا على الطفل المجني عليه وهتك عرضه بالإكراه، ما تسبب في حدوث إصابته، وتم القبض على المتهم واعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.