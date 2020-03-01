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اطمئنوا حقوقكم محفوظة.. حماية المستهلك يصدر بيانا لاسترداد أموال المعتمرين

الأحد 01/مارس/2020 - 07:04 ص
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
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محمد حليم قنديل
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز هو المسئول عن حماية حقوق المستهلكين والمواطنين لصد أي محاولات ضده.

وأضاف اللواء راضي عبد المعطي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، أن البيان الذي صدر عن جهاز حماية المستهلك اليوم بشأن عودة مستحقات المعتمرين بعد إلغاء تأشيرات العمرة كان قرارا لطمأنة المواطنين.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، ان هناك شكاوى على مدار اليومين الماضيين من المواطنين الذين كانوا سيذهبون لأداء مناسك العمرة ضد شركات السياحة.

وأوضح اللواء راضي عبد المعطي، ان البيان الذي صدر من جهاز حماية المستهلك لم يكون موجها لشركة سياحة معينة أو شخص معين بل كان يطمئن المواطنين بأن حقوقهم محفوظة طبقا للقانون ولا داعي للخوف والقلق.

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