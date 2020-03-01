نجل رامى عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده بصحبة الأصدقاء| شاهد

نشر المخرج رامي إمام، مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الخاص على موقع التواصب الاجتماعي "إنستجرام".





وعلق رامي إمام على الفيديو قائلا: "عز الدين ابني احتفل بعيد ميلاده في جو موسيقي صاخب، هو وأصحابه كانوا مشغلين مزيكا بجميع الأنواع الممنوع منها والمرغوب، ومزيكا غربي وأغاني مهرجانات".





وتابع رامي إمام : "عازم 67 واحد في البيت، وأنا بصراحة كان نفسي أروح افرح معاهم.. بس قلت خليهم براحتهم، إليكم ملخص الاحتفالية"، ونشر رامي إمام بعض الأجزاء من حفلة ابنه احتفالا بعيد ميلاده.









وعلى صعيد آخر أعلن المخرج رامي إمام الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو"، ليبدأ مرحلة "المونتاج"، استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.





ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.





ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.



