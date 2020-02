نجل رامى عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده بصحبة الأصدقاء| شاهد

View this post on Instagram

عز الدين ابني احتفل بعيد ميلاده من عشر أيام في جو موسيقي صاخب 😂😂 هو و أصحابه كانوا مشغلين مزيكا بجميع الأنواع 😀الممنوع منها و المرغوب 🤩 و انا بصراحة كان نفسي اروح افرح معاهم ... بس قلت خليهم براحتهم 😆 إليكم ملخص الاحتفالية 🎉🎉 #birthday #birthdaymusic #funny #funnyvideos #loudmusic #birthday_celebration #trendmusic #music #young #youngpeople #dancemonkey #dance #dancing #birthdaymood#مهرجان #مهرجانات