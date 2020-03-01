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فرص عمل للشباب.. التموين توضح شروط التقدم بمشروع جمعيتي.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 09:49 ص
مشروع جمعيتى
مشروع جمعيتى
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آيات أحمد
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت مشروع جمعيتى منذ عام 2016، لافتًا إلى أنه اكتمل اليوم، الأحد، القسم الأول من المرحلة الثالثة ووصل عدد المنافذ إلى ما يقرب من 4500 منفذ يتم صرف التموين ونقاط الخبز والبيع الحر بها، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والبقال التمويني. 

وأضاف أحمد كمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الثالثة شهدت 3 أقسام، القسم الأول كان به أكثر من 300 منفذ، والقسمان الثانى والثالث جار فرز الطلبات منها وسيتم إرسال الطلبات لكل مديريات التموين على مستوى المحافظات كلها.

وأوضح أن شركات المجمعات حددت احتياجاتها بألفي منفذ، وبنهاية 2020 سيصل عدد المنافذ إلى 6 آلاف منفذ وتوفير فرص عمل للشباب.

ولفت إلى أن المشروع عليه إقبال كبير وتقدم فى المرحلة الثالثة أكثر من 14 ألف طلب، وجار البحث فيها، مؤكدًا أنه سيجري الموافقة على كل من يستوفي الشروط.

وأشار إلى أن من شروط الانضمام لمشروع جمعيتى أن يكون سن المتقدم ما بين 20 و35، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط ومؤديا للخدمة العسكرية، وأن يكون لديه محل مساحته لا تقل عن 30 مترا، وبينه وبين أى بقال تموينى يتعدى الـ500 متر، وأن المحل حاصل على إيجار لمدة 5 سنوات وأن يكون مرخصا.
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