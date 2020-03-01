الرسالة التى أبهرت العالم.. وصية السلطان قابوس بمتحف عُمان تجذب آلاف الزوار

استقطب المتحف الوطنى العُمانى، نحوه أعدادا كبيرة من الزوار ومرتاديه من داخل السلطنة وخارجها، بعدما أعلن المتحف عن عرضه وصية السلطان قابوس، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السامية للسلطان هيثم بن طارق بن سعيد.





وبدأ المتحف الوطنى بعرض أصل الرسالة يوم الخميس، التى كتب فيها السلطان الراحل وصيته، والموجهة إلى أصحاب السمو وأعضاء مجلس العائلة المالكة عبر مجلس الدفاع، فيما لاقت الرسالة تفاعلا كبيرا من جانب زوار المعرض من جنسيات مختلفة واقفون وقفة إجلال وتقدير للسلطان قابوس الذى لم يرحل عن مخيلتهم وذاكرتهم، قائلين: السلطان قابوس زعيم عظيم والزعماء لا يرحلون وأن تركونا بأجسادهم".





ورصدت عدسة "صدى البلد" الإخباري، وصية السلطان قابوس في قاعة عصر النهضة قسم رموز الدولة التى يشع من مضمونها قناديل تضيء الطرقات لأبنائه وللأجيال القادمة فقد أبهر الانتقال السلس للسلطة جميع المتابعين والمراقبين في العالم عقب وفاة السلطان قابوس، لتسجل السلطنة تجربة رائدة في واحدة من أعقد المسائل في شؤون الحكم.





ففي غضون أقل من 24 ساعة كانت قد حسمت كل الأمور الحساسة والكبيرة من دون ضجيج أو تباين لشغر مكان السلطان الراحل، تنفيذًا للمادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، من خلال تنفيذ مراحل الانتقال حسب ما خطط له آنيا وقبل ذلك، والتي نصت إلى تنفيذ خيارين الأول اختيار مجلس العائلة من يرونه مناسبا لقيادة الدولة، أو الذهاب إلى الخيار الثاني الذي يتضمن فتح الوصية التي وضعها السلطان الراحل، فكان الخيار الثاني هو الأنسب كما رآه مجلس العائلة، تقديرًا وعرفانًا منه للسلطان قابوس - طيب الله ثراه -، بفتح الوصية التي حملت اسم السلطان هيثم بين طارق لتبدأ عمان مرحلة جديدة من عهد سلاطين البوسعيد.









وجاء نص الرسالة الأصلية للسلطان قابوس كالآتي:







"ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير"





الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه





أصحاب السمو أعضاء مجلس العائلة الحاكمة الكرام





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،





فقد حملكم النظام الأساسي للدولة أمانة عظيمة وكلفكم مهمة جسيمة لإسناده إلى مجلسكم الموقر مسؤولية تحديد من تنتقل إليه ولايه الحكم وذلك خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان.





وحيث أن مجلسكم الموقر لم يتفق على اختيار سلطان للبلاد فى المدة التى حددها النظام الأساسي للدولة فإننا بعد التوكل على الله ورغبة منا فى ضمان استقرار البلاد، نشير بأن يتولى الحكم السيد هيثم بن طارق، وذلك لما توسمنا فيه من صفات وقدرات تؤهله

لحمل هذه الأمانة.





وإننا إذ نضرع إلى الله العلى القدير أن يكون عند حسن الظن الذى دعانا إلى اختياره، والثقة التى دفعتنا إلى تقديمه فإننا ندعوكم جميعا إلى مبايعته على الطاعة في العسر واليسر والمنشط، والمكره، وأن تكونوا له السند المتتين والناصح الأمين، معتصمين



دائما تحت قيادته بوحدة الصف والكلمة والهدف والمصير، متجنبين كل أسباب الشقاق والفرقة والتنابذ والتناحر، عاملين بقوله تعالى " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم" صدق الله للعظيم.





وفقكم الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





يشار إلى أن السلطان قابوس كان قد كتب آخر وصية له قبل وفاته وتم عرضها في المتحف العماني، ويشار إلى أن حكم قابوس لعمان كان ما يقرب (50) عامًا، كما وأنه توفي في10 يناير الماضي عن عمر 79 عامًا، والجدير بالذكر، إن المتحف الوطني العماني يعتبر أهم معلم سياحي وثقافي في سلطنة عمان تحديدًا في مدينة مسقط.





حيث إنه يضم موروثات التراث العُماني منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا، تم افتتاح المتحف الوطني العُماني عام 2016 ليصبح مركزًا لحفظ التراث العُماني بثقافته الخاصة، ويهدف المتحف لنشر الوعي الثقافي والتعليمي، ويحوي مركزًا للتعلم، كما أنه يتبنى طريقة برايل ليسمح المتحف بذلك للأشخاص فاقدين حاسة النظر بزيارة المتحف والاطلاع على ما يحتويه من كتب قيمة للتعلم كما أنه يضم قاعة عرض صوتية ومرئية بتقنية الـ UHD هي الأولى أيضًا من نوعها. ويتكون المتحف من 14 قاعة إلى جانب 43 منظومة عرض تفاعلي رقمي.



