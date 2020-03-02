مشاهير من بلدنا.. ابن جهامة الترابين.. أحبط مساعي سماسرة اليهود للاستيلاء على أراض فلسطين



ولد جمعة حماد سنة 1923م في عوجا حفير منطقة بئر السبع في فلسطين، وأنهى دراسته الثانوية في غزة سنة 1942م، وفي أوائل الأربعينيات من هذا القرن التحق بقوات الأمن الفلسطينية، وعمل في جهاز اللاسلكي في بئر السبع، واشترك في قيادة حملة واسعة نجحت في إنقاذ الأرض الفلسطينية من مخالب الصهيونية، وأحبط مساعي سماسرة اليهود للاستيلاء عليها.



وأسهم في تأسيس جبهة شباب بئر السبع لمقاومة الغزو الصهيونينة 1946م. وعندما تفجر الصراع المسلح لم يستطع التوفيق بين عمله في قوات الأمن، وواجبه الوطني، فانضمّ إلى صفوف المجاهدين في منطقة بئر السبع، وخاض حرب عصابات في الثورة الفلسطينية الشام ، ورحل إلى الأردن بعد التضييق عليه .



وشارك في عدد من المنظمات والمؤتمرات الوطنية، وأسهم في جمعيات تطوعية خيرية مثل: جمعية البر بأبناء الشهداء في أريحا عام 1954، وعمل مديرًا لمكتب "المؤتمر الإسلامي في بيت المقدس) في القدس 1954، وعين عضوًا في مجلس الأعيان سنة 1971، وكان نائبًا لرئيس المجلس، وأعيد تعيينه في المجلس لعدة دورات. عين أمينًا عامًا للاتحاد الوطني العربي سنة 1973، وعضوًا في المجلس الوطني الاستشاري عام 1978م، وعضوًا في لجنة الميثاق، ثم عين وزيرًا للثقافة سنة 1994م.



وقال القاص زين العابدين، أحد أبناء الترابين، ان جمعة حماد كان مفكرًا إسلاميًا، وعلمًا من أعلام الأدب في مجال القصة، ورائدًا من رواد الصحافة، وأطلقت عليه ألقاب في الميدان الصحفي منها: عميد الصحافة الأردنية، وشيخ الصحفيين الأردنيين، وأبو الصحافة، ومعلّم الأجيال في الصحافة.



واضاف ، ان كان له الفضل في إنشاء عدّة صحف في الضفتين منها: جريدة "المنار" اليومية في القدس، وهي جريدة تهتم بالتراث العربي والفكر الإسلامي، وكان مديرها ورئيس تحريرها منذ سنة 1962. وعن دار المنار صدرت مجلة "الأفق الجديد" في القدس سنة 1961 لمدّة خمس سنوات. وشارك جمعة حمّاد في تأسيس جريدة "أخبار اليوم" في عمّان سنة 1961.



وبعد قرار دمج الصحف صدرت جريدة "الدستور" نتيجة اندماج جريدة "فلسطين" و"المنار" في 8/2/1967م وتسلّم رئاسة تحريرها من 1968 حتى 1972م.



وفي السنة اللاحقة شغل منصب المدير العام، ورئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الصحفية الأردنية التي تصدر عنها جريدة "الرأي" باللغة العربية وجريدة "جوردان تايمز" باللغة الإنجليزية، وظلّ في هذا المنصب حتّى سنة 1986م. وقد أسهم في تأسيس نقابة الصحفيين الأردنيين.

ولفت زين العابدين ، أن مقالته الأولى نشرت في مجلّة "الغد" التي كانت تصدر في مدينة الخليل، وجرفتها سيول الأحداث الدامية في فلسطين، ثم نشر مقالات في جريدة "الدفاع" المقدسية، ودأب على النشر فيها وفي جريدة "فلسطين" وجريدة "الجهاد" ونشر مجموعة من التراجم المختارة في مجلّة "المسلمون" الدمشقية، ونشر مقالات أخرى كثيرة في الصحف والمجلاّت التي أسهم في إنشائها أو في إدارتها، وفي صحف أخرى مثل صحيفة "اللواء" وجريدة "المجد". وكان ينشر مقالاته وخواطره باسمه الصريح، أو باسم مستعار، هو "سويلم" كما فعل في زاوية "وجهة نظر" في جريدة "الدستور".



نال جمعة حماد عددًا من الأوسمة منها: وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، ووسام النهضة من الدرجة الأولى، ووسام القدس للآداب.

توفي يوم الخميس 17/3/1995 في مدينة العريش في مصر، ودفن فيها.

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نال جمعة حماد عددًا من الأوسمة منها: وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، ووسام النهضة من الدرجة الأولى، ووسام القدس للآداب.توفي يوم الخميس 17/3/1995 في مدينة العريش في مصر، ودفن فيها.اقرأ ايضا:

يعد جمعة حماد بن جهامه الترابين ، من أبناء قبيلة الترابين التي تسكن شبه جزيرة سيناء ويمتد وجودها للدول المجاورة فلسطين والأردن، وبعض محافظات مصر .