في هذه الحالة توقفي عن أدوية دوالي الساقين





قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن إصابة النساء بدوالي الساقين خلال فترة الحمل، لا يمكن علاجه بأي شكل من الأشكال سواء العلاج بالليزر، أو العلاج بالحقن، أو القسطرة، أو حتى بأدوية دافلون، وذلك لأن هناك العديد من النساء تصاب بشكل طبيعي بالدوالي مع الحمل، وتختفي الإصابة بعد الولادة، ولكن كل ما هو مسموح به طبيًا للسيطرة على الدوالي خلال فترة الحمل يتمثل في ارتداء الجوارب الطبية فقط.









وأضاف الدكتور وليد الدالي أن الطرق العلاجية المختلفة لدوالي الساقين لها العديد من التأثيرات السلبية على الجنين من حيث إصابته بالتشوهات، لذلك لا ينصح تمامًا بعلاج الدوالي خلال فترة الحمل، وفي حال عدم اختفاء الدوالي بعد الولادة يراعى الانتظار مدة ثلاثة شهور ومن ثم يتم البدء في العلاج المناسب لكل حالة على حدا.









وأكد الدكتور وليد الدالي أن دوالي الساقين من أشهر الأعراض التي تعاني منها الحوامل، إذ يحدث ورم في الأوعية الدموية تحت طبقة الجلد مباشرةً، ينتج عنه ظهور العروق باللون الأزرق، وتميل هذه العروق إلى التفاقم مع تكرار الحمل، ولعل السبب يكمن في زيادة الوزن وزيادة حجم الجنين بما يسبب ضغطا على الأوردة يؤدي إلى تورمها، لذلك لابد من تقليل هذه التأثيرات بعدم الوقوف فترات طويلة والخلود إلى الراحة والاستلقاء على أحد الجانبين حتى يقل تأثير الوزن على الساقين.