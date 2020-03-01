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تعليم

في شهر.. مركز سموم جامعة المنوفية يستقبل 24 حالة تسمم بحبة الغلة

الأحد 01/مارس/2020 - 11:50 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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قســم التعليــــم

استقبل مركز علاج التسمم والإدمان بمستشفيات جامعة المنوفية خلال شهر يناير 24 حالة تسمم نتيجة تناول حبة الغلة السامة ( 13إناث و11 ذكور ) من مراكز المحافظة.


وأوضحت الدكتورة صفاء عبد الظاهر رئيس قسم السموم والطب الشرعي بكلية الطب، أن المركز استقبل الحالات في حالة سيئة وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم ورغم ذلك توفي 9 حالات متأثرة بالتسمم بمادة فوسفيد الألومنيوم بحبة الغلة منهم ٩ حالات أقل من ١٨ سنة و١٢ حالة من ١٨ إلى ٤٠ سنة و٣ حالات أكبر من ٤٠ سنة.


وأضافت أن الحالات التي استقبلها المركز خلال الشهر الماضي كانت 5 حالات من مركز منوف و 4 من الشهداء و 7 من بركة السبع و٢ من تلا و 2 من شبين و4 من اشمون وحالة من السادات.


وأشارت إلى أنه توفي 9 حالات من التي استقبلها المركز فى خلال من ساعتين إلى ٦ ساعات من استقبالهم بالمركز بالرغم من تقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم.

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