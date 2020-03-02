مرتضى منصور: لا يوجد في الزمالك مرتزقة.. ومبروك للأهلي الفوز أمام صن داونز

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدم وجود أي أزمات مالية لدى ناديه مع اللاعبين خلال الفترة الحالية ، وبالتحديد عقب الفوز بلقبي السوبر المصري والأفريقي.





وأشار منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك، إلى أن لاعبي فريقه سيحصلون على مستحقاتهم المالية، مع تواجدهم بصورة طبيعية في تدريبات الفريق.





وقال رئيس الزمالك: "أبارك للنادي الأهلي لفوزه على صنداونز، طالما لن نتقابل إلا في النهائي وطريقنا مختلف فأتمنى لهم الفوز، لكن لو طريقنا واحد لكنت أتمنى خسارته ، كارتيرون منح لاعبي الزمالك راحة اليوم مع بعض التدريبات الاستشفائية، لا متمردين في الزمالك، والفريق لديه مران في الرابعة عصر الأثنين".





واختتم: "لا مرتزقة في نادي الزمالك، تحدثت مع سامي الشيشيني وأبلغته بأن اللاعبين سيحصلون على كافة أموالهم".





وكانت تقارير إعلامية مصرية قد تحدثت عن وجود أزمة بين لاعبي الزمالك والإدارة بسبب المستحقات المالية المتأخرة، مما أدى لرفض المشاركة في مران الأحد.