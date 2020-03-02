يايا توريه على أعتاب الدوري السعودي

يقترب نجم الوسط الإيفواري يايا توريه، من الانضمام إلى أحد فرق الدوري السعودي، خلال الفترة المقبلة.





ووفقا لتقارير صحفية سعودية، فإن إدارة نادي ضمك بقيادة صالح أبو نخاع، دخلت في مفاوضات جادة مع نجم وسط موناكو وبرشلونة ومانشستر سيتي السابق، ليكون بديلا للبرازيلي رافائيل كوستا، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.





وأشارت إلى أن النجم الإيفواري عُرض اسمه مع لاعبين آخرين، على الإدارة الضمكاوية، ليكون بديلا للبرازيلي المصاب، حسبما تنص اللائحة الدولية، نظرا لكونه (توريه) لاعبا حرا في الوقت الحالي بعد انتهاء عقده مع ناديه الصيني كينجداو هوانجاي.





يشار إلى أن توريه صاحب الـ36 عاما لعب لأندية أسيك ميموسا الإيفواري وبيفيرين البلجيكي وميتالوره دونيتسك الأوكراني، وأولمبياكوس اليوناني وموناكو الفرنسي وبرشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.



