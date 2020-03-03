AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على التخصصات المطلوبة بمنح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:48 ص
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن البرنامج السنوي للمنح لعام 2020 -2021، للوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF .

وتتنوع المنح المقدمة طبقًا للبرنامج، والتي شملت عددًا من المجالات، من بينها ما يلي:

- تقديم مقترحات لاتخاذ إجراءات تتعلق بمجال "التراث" في الشرق الأوسط.

- الابتكار الرقمي في التعليم الجامعي.

- منحة تطوير التدريب والبحث 2020-2021.

- دعم التدريب القائم على الابتكار 2020.

- التعاون العلمي لفترة 2020-2021 .

- دعم الحوكمة الجامعية 2020- منح المشاركة في مؤتمر علمي 2020- منح المشاركة في مؤتمر علمي 2020 بالشرق الأوسط.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنح من خلال الرابط التالي:

https://cdm.edu.eg/cdm/?p=1276 ، علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تعلن عن منح للحصول على الدكتوراه من الصين

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من الدنمارك ورومانيا

رغم انتشار كورونا.. استمرار استقبال المتقدمين لمنح الدكتوراة والماجستير بالصين

"التعليم العالي" تعلن عن منح مقدمة من الدنمارك ورومانيا والصين.. و"البحث العلمي" تقدم منحا للحصول على درجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية MIPL

التعليم العالي: وقف سفر البعثات للصين حتى انتهاء أزمة كورونا

ننشر برنامج مبادرة التعليم العالي للدراسات العليا للمهنيين لـ 2020/2021

ترشيحاتنا

سامح شكري: ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تتيح لها التنصل من التزام قانوني دخلت فيه بإرادتها

بمكياج صاخب.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بعد رفض وزير الداخلية الألماني مصافحة ميركل بسبب كورونا.. نبيل الحلفاوي: لازم الشخصيات العامة عندنا تعمل كده

بإطلالة ملائكية.. نرمين ماهر تتألق في أحدث ظهور لها

نائب الرئيس الأمريكي يكشف موعد إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد

شروع في قتل .. اختفاء شيرين عبد الوهاب بعد حبس زوجها حسام حبيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية .. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير

ترتيب الدول الأكثر مبيعات السيارات بالشرق الأوسط .. تعرف على مركز مصر

العناية الإلهية تنقذ الحكم الدولي من حادث مروع..شاهد