تعرف على التخصصات المطلوبة بمنح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن البرنامج السنوي للمنح لعام 2020 -2021، للوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF .





وتتنوع المنح المقدمة طبقًا للبرنامج، والتي شملت عددًا من المجالات، من بينها ما يلي:





- تقديم مقترحات لاتخاذ إجراءات تتعلق بمجال "التراث" في الشرق الأوسط.





- الابتكار الرقمي في التعليم الجامعي.





- منحة تطوير التدريب والبحث 2020-2021.





- دعم التدريب القائم على الابتكار 2020.





- التعاون العلمي لفترة 2020-2021 .





- دعم الحوكمة الجامعية 2020- منح المشاركة في مؤتمر علمي 2020- منح المشاركة في مؤتمر علمي 2020 بالشرق الأوسط.





ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنح من خلال الرابط التالي:



