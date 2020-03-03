تعرف على التخصصات المطلوبة بمنح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن البرنامج السنوي للمنح لعام 2020 -2021، للوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF .
وتتنوع المنح المقدمة طبقًا للبرنامج، والتي شملت عددًا من المجالات، من بينها ما يلي:
- تقديم مقترحات لاتخاذ إجراءات تتعلق بمجال "التراث" في الشرق الأوسط.
- الابتكار الرقمي في التعليم الجامعي.
- منحة تطوير التدريب والبحث 2020-2021.
- دعم التدريب القائم على الابتكار 2020.
- التعاون العلمي لفترة 2020-2021 .
- دعم الحوكمة الجامعية 2020- منح المشاركة في مؤتمر علمي 2020- منح المشاركة في مؤتمر علمي 2020 بالشرق الأوسط.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنح من خلال الرابط التالي:
https://cdm.edu.eg/cdm/?p=1276 ، علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.