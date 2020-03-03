حالات لا يجوز التصالح عليها في قانون مخالفات البناء

يتعرض بعض المواطنين من أصحاب المبانى المخالفة لبعض العقبات بعدما قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون اعتقادا منهم بأن هناك تصالح فى هذه المخالفات وعليها يقومون بالبناء ومن ثم يتصالحون بدفع الغرامات وخلافه.

ففى هذا السياق عرف تامر الباشا المحامى والخبير القانونى محظورات الموافقة على طلب التصالح فى مخالفات البناء وهى:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.





يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة :

الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

المشروعات الحكومية والخدمية المشروعات ذات النفع العام.

الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانىالمكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات

فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 2272017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.



