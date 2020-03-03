للوقاية من كورونا ..فنان كويتي يشتري كمامة بـ 4650 جنيها





تم تفصيل الكمامة الطبية على مقاس وجهه بالضبط، وهو الأمر الذي اعتبره المستخدمين استعراضًا بالمظاهر على حساب مرض يهدد العالم، حيث تبين أن الكمامة من ماركة عالمية تدعى «فندي» يصل سعرها إلى 300 دولار وهو ما يعادل حوالي 4650 جنيها مصريا.





وتعرض المرزوق لهجوم شرس بعدما صورها ليثبت لمن لم يصدقه أنه اشتراها بالفعل، وقد تذرع بأن الكمامات الصغيرة غير مريحة ولا تناسب وجهه.





كتب أحد المستخدمين معلقًا على الفعل المثير للجدل: "اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره"، بينما كتب آخر: "حتى الكمامات فيها ماركة".





جدير بالذكر أن فيروس كورونا القاتل كان قد انتشار مؤخرًا بشكل كبير في الكويت، واحتجز الفنان عبدالله أبوشهري للاشتباه في إصابته، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الآخرين تم وضعهم بالحجر الصحي.









لن تتوقف المظاهر والاستعراض بالأموال حتى على حساب أشد الأمراض فتكًا بالناس، فقد أثار الفنان الكويتي «عيسى المرزوق» جدلًا واسعًا على موقع التغريدات تويتر بعدما نشر صورة لكمامة اشتراها من ماركة شهيرة بسعر باهظ.