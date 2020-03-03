مراسلو قنوات أجنبية ومسئولو منظمات حقوقية في زيارة لسجن النساء بالقناطر ..صور

استقبل قطاع السجون، وفدًا ضم عددًا من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية والقنوات الفضائية المختلفة منها قناة "راى" الإيطالية، ووكالة الأنباء الإيطالية، وقناة تليفزيون بنجلادي وسكاى نيوز"، إضافةً إلى مسئولى عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق المرأة.





وزار الوفد سجن النساء بالقناطر، وتفقدوا أوضاع النزيلات، وقاموا بزيارة روضة أطفال النزيلات والحديقة الخاصة بهم، كما تم المرور على عدد من مرافق السجن (المستشفى – ورش التأهيل – معرض منتجات الحرف اليدوية – المكتبة).





كما التقوا عددًا من النزيلات واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان ، وتناولوا الحديث مع عدد من النزيلات حول أحوالهم المعيشية وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.