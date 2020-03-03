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حوادث

مراسلو قنوات أجنبية ومسئولو منظمات حقوقية في زيارة لسجن النساء بالقناطر ..صور

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:13 م
زيارة مراسلو القنوات
زيارة مراسلو القنوات الاجنبية لسجن القناطر
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مصطفى الرماح
استقبل قطاع السجون، وفدًا ضم عددًا من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية والقنوات الفضائية المختلفة منها قناة "راى" الإيطالية، ووكالة الأنباء الإيطالية، وقناة تليفزيون بنجلادي وسكاى نيوز"، إضافةً إلى مسئولى عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق المرأة.

وزار الوفد سجن النساء بالقناطر، وتفقدوا أوضاع النزيلات، وقاموا بزيارة روضة أطفال النزيلات والحديقة الخاصة بهم، كما تم المرور على عدد من مرافق السجن (المستشفى – ورش التأهيل – معرض منتجات الحرف اليدوية – المكتبة).

كما التقوا عددًا من النزيلات واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان ، وتناولوا الحديث مع عدد من النزيلات حول أحوالهم المعيشية وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.
   
يأتى ذلك استمرارًا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلًا للإصلاح.
مراسلو قنوات أجنبية ومسئولو منظمات حقوقية في زيارة لسجن النساء بالقناطر ..صور
مراسلو قنوات أجنبية ومسئولو منظمات حقوقية في زيارة لسجن النساء بالقناطر ..صور
مراسلو قنوات أجنبية ومسئولو منظمات حقوقية في زيارة لسجن النساء بالقناطر ..صور
مراسلو قنوات أجنبية ومسئولو منظمات حقوقية في زيارة لسجن النساء بالقناطر ..صور
مراسلو قنوات أجنبية ومسئولو منظمات حقوقية في زيارة لسجن النساء بالقناطر ..صور
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