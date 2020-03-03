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فن

توفى خلال تصوير شيخ العرب همام.. 5 معلومات عن عبد الله فرغلي في ذكرى ميلاده

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:39 م
عبد الله فرغلي
عبد الله فرغلي
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قسم الفن

يحل اليوم 3 مارس  ذكرى ميلاد الفنان القدير عبد الله فرغلى ، الذى يعد واحدًا من أبرز الفنانين الذين قدموا اللون الكوميدى فى تاريخ الفن المصرى ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :


1- اسمه بالكامل عبد الله علي عبد الله فرغلي .


2- من مواليد محافظة الإسكندرية .


3- حصل على ليسانس آداب قسم لغة فرنسية .


4- بدأ مشواره الفنى من خلال عمله في فرقة الفنانين المتحدين حيث قدم معهم عددا من الأعمال مثل حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، مع خالص شكرى، سكر زيادة، الزيارة انتهت، الصول والحرامى.


5- توفى خلال تصويره مسلسل شيخ العرب همام مع الفنان القدير يحيى الفخرانى.


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