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رياضة

ساربروكن يتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا.. وبايرن ميونخ يتقدم على شالكة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل نادي ساربروكن لدور نصف النهائي، من بطولة كأس ألمانيا، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي فورتونا دسلدورف بضربات الترجيح ، في دور ربع النهائي.

افتتح توبياس جانكي التسجيل لساربروكن في الدقيقة 31، قبل أن يعادل الدنماركي ماتياس يورنسن النتيجة لدسلدورف في الدقيقة 90، ليتوجه الفريقان للأشواط الإضافية، ومن ثم ركلات الجزاء. 

وفي ضربات الحظ الترجيحية، حسم ساربروكن التأهل بتسجيله لـ 7 ركلات ترجيحية، مقابل 6 لدسلدورف، ليتأهل ساربروكن لنصف النهائي.

وفي مباراة اخرى، انتهى الشوط الأول، من مباراة فريقي بايرن ميونخ وشالكة ، بتقدم الفريق البافاري بهدف نظيف.

سجل هدف المباراة الوحيد حتى الآن، اللاعب جوشوا كيميتش في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم البايرن بهدف نظيف.
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