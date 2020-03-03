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أخبار البلد

ضبط كمية من مستحضرات التجميل مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:00 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته وقانون الجمارك وقانون الإستيراد والتصدير. 

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 967 القادمة من الشارقة إشتبه حسام الشافعى مأمور اللجنه الجمركية فى راكب مصرى الجنسية يحمل ثلاثة حقائب كبيرة .

وبسؤاله عن ما اذا كان معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة يوسف محمد مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على مجدى فريد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من علاء خضر مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد حسين مدير الحركة فتبين وجود 1500 عبوة من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الخاصة بإزالة التجاعيد النمش وشد الوجه مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب  بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى .
ضبط كمية من مستحضرات التجميل مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور
ضبط كمية من مستحضرات التجميل مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور
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