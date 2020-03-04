بنتلي تعلن عن باكلار الجديدة بـ 12 نسخة فقط حول العالم .. صور

قامت بنتلي بالإعلان عن سيارة باكلار الجديدة كلّيًا ، وتتميّز هذه السيارة الفاخرة عالية الأداء (Grand Tourer) بكونها أندر سيارة بنتلي ببابين في العصر الحالي، وهي تشكّل التعبير الأقصى عن القيادة المكشوفة الفاخرة بسيارة من مقعدين .

ويجري العمل على ابتكار 12 سيارة فقط من هذا الطراز المثير بالإصدار المحدود، مما يضمن أن تبقى سيارة نادرة وحصرية جدًا توفر أعلى مستويات الفخامة والأداء المشوّق , وسيتم صنع كل سيارة منها يدويًا في مصنع بنتلي الموجود في كرو وذلك وفقًا للمتطلّبات والأذواق الخاصّة لكل عميل.

تحمل هذه السيارة النادرة والاستثنائية اسم بحيرة باكلار الواقعة في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية والتي تشتهر بجمالها الطبيعي الأخّاذ، وهي تتبع استراتيجية بنتلي القائمة على تسمية السيارات وفقًا لمجموعة من المعالم المتميّزة في العالم والتي بدأت مع مركبة بنتايجا سنة 2015.

وقال أدريان هولمارك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بنتلي: "إن بنتلي باكالار هي تعبيرنا الأفضل عن القيادة الفاخرة عالية الأداء بالسقف المكشوف، إضافة لكونها تُبرِز القدرات الهائلة التي يتمتّع بها فريقنا في كرو."

وأضاف: "ابتكرنا عبر باكالار سيارة بنتلي مخصَّصة بشكل كامل ومتمحورة حول متعة القيادة بسيارة مكشوفة من مقعدين وتحمل عددًا من العناصر ذات المنحى المستقبلي للفخامة، والتي ظهرت للمرّة الأولى في سيارتنا EXP 100 GT التي كانت جزءً من احتفالاتنا العام الماضي بمئوية الشركة."

وتابع "باكلار سيارة نادرة ومتميّزة، وبينما تتمتّع بشخصية محدّدة، فإنها ستشكّل تجربة استثنائية تميّزت بكثير من التفاعل بالنسبة إلى 12 شخصًا من أصحاب الأذواق والمتطلّبات الخاصّة، والذين يعمدون الآن إلى التعاون معنا بشكل وثيق لابتكار واقتناء وقيادة وتقدير واحدة من بين 12 سيارة سيتم صنعها خصّيصًا لهم."

تتميّز المقصورة الداخلية الفريدة و ذات اللمسات الملتفّة بكونها نقية من ناحية التصميم والتنفيذ، وهي تنطلق من كونسول وسطي جديد ذي زاوية حادّة لتلتفّ بسلاسة عبر لوحة القيادة والأبواب. ومن بعدها تنسحب هذه الالتفافة نحو الخلف باتجاه حجرة توضيب الأمتعة شبه المغلَقة والموجودة خلف المقعدين.

تضم باكالار نسخة معزَّزة من محرّك W12 TSI سعة 6.0 ليتر والذي لا يُنافَس من Bentley. ويولّد هذا المحرّك الذي يُعدّ الأكثر تطوّرًا في العالم بفئة محرّكات الـ12 أسطوانة قوّة قدرها 650 حصانًا (659 PS) مع 900 نيوتن-متر (667 رطل.قدم) من العزم.

ويعمل نظام متطوّر للدفع الفعّال بجميع العجلات (Active All-Wheel Drive) على توزيع العزم بشكل متغيّر بين العجلات الأمامية والخلفية.