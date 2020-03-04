سكودا تطرح اوكتافيا RS iV الجديدة كليًا الصديقة للبيئة .. صور

أعلنت شركة سكودا عن طراز أوكتافيا جديد كليًا باسم RS iV ، حيث تستمد السيارة قوتها من مجموعة توليد قوة هجينة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات TSI سعة 1.4 لتر مع محرك كهربائي بقدرة 85 كيلوواط لتحصل السيارة على قوة إجمالية قدرها 242 حصان و400 نيوتن.متر من عزم الدوران.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة سكودا، Christian Strube: "من خلال تقديم أوكتافيا RS iV، بدأنا فصل جديد في قصة نجاح تشكيلة RS الخاصة بنا، فنحن نستخدم محرك هجين بالقابس في إصدار رياضي عالي المستوى لأول مرة، ففي سيارة أوكتافيا RS iV، سيزيد هذا من الأداء ويقلل من استهلاك الوقود وكذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".





هذا الإصدار الرائد الهجين بالقابس لا يختلف بشكل كبير عن أسلافه فيما يتعلق بالأداء على خط مستقيم، فالسيارة الرياضية يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 7.3 ثانية، وهو ما يتطابق فعليًا مع أداء الجيل الثانى من أوكتافيا RS، وفي هذه الأثناء، تبلغ السرعة القصوى للسيارة 225 كلم/سا.





تنتقل القوة من المحرك إلى العجلات الأمامية فقط من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي DSG بست سرعات، في حين توفر بطارية ليثيوم أيون طاقة 13 كيلوواط/سا والتي توفر نطاق كهربي يصل إلى 60 كلم لكل شحنة وفقًا لدورة WLTP.





تأتي سيارة سكودا أوكتافيا RS iV الجديدة مزودة بمصابيح ضباب LED و جنوط من السبائك المعدنية مقاس 18 بوصة وتتوفر بقياس 19 بوصة بشكل اختياري، بالإضافة إلى أقراص مكابح RS الحمراء، وبطبيعة الحال، فإن الشبك ومشتت الهواء وإطار النافذة تأتي باللون الأسود، في حين أن مشتت الهواء الخلفي على الباب الخلفي يأتي باللون الأسود، إلا أن مشتت الهواء على السقف يحصل على لون مطابق للون السيارة.