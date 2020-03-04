AdvertisementS
AdvertisementS
ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
بحث
الرئيسية
أهم الأخبار
أخبار البلد
حوادث
رياضة
فن
أصل الحكاية
توك شو
مرأة
ديني
منوعات
تعليم
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
أخبار العالم
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
AdvertisementS
ﻋﺎﺟﻞ
هاربين أرورا: المؤتمر الاقتصادي الأول للمرأة تتويج لمصر وسط تفشي كورونا فى العالم
كورونا يضرب إسرائيل ويخرج عن السيطرة.. 1150 طالبا فى العزل و4500 بالحجر الصحي و16 إصابة مؤكدة
أردوغان يهزي: فتحنا أبوابنا للمهاجرين وفقا للقانون الدولي
بعد إعدام هشام عشماوي .. امارة بيت المقدس وعملية الفرافرة والواحات ابرز جرائمه
الإعدام نهاية الخيانة.. تعرف على جرائم الإرهابى هشام عشماوي ضد مصر وليبيا
ألمانيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا إلى 240 حالة
انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة بحضور وزيرة التخطيط
القصة الكاملة لـ علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. شقيقها فجر الأزمة
إعدام هشام عشماوي .. 17 محطة في حياة الارهابي.. تعرف عليها
14 جريمة أوصلت هشام عشماوي للإعدام.. تفاصيل
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
AdvertisementS
EN
الأربعاء 04 مارس 2020 - 06 : 12 م
القائمة
الرئيسية
أهم الأخبار
أخبار البلد
حوادث
رياضة
فن
أصل الحكاية
توك شو
مرأة
ديني
منوعات
تعليم
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
أخبار العالم
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
القراء يكتبون
المزيد
تعليم
فيديو جراف
محافظات
اقتصاد
أخبار العالم
بين الناس
سيارات
تكنولوجيا
مقالات
ثقافة
فيديو
صور
ساحة رأي
برلمان
ملفات
Advertisements
مرأة
فى اليوم العالمى لمكافحة السمنة.. أضرار خطيرة تسببها زيادة الوزن على الصحة
الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:59 ص
Tweet
مخاطر السمنة
Advertisements
نهى هجرس
Advertisements
Tweet
الكلمات المفتاحية
مخاطر السمنة على الصحة
الأمراض التى تسببها السمنة
اضرار السمنة
موضوعات متعلقة
النساء أكثر عرضة له.. حجم الخصر يحدد إمكانية إصابتك بأمراض فتاكة
احذر .. السمنة تتسبب في 7 كوارث صحية أبرزها السرطان
سرطان وقلب وسكر.. 5 أمراض قاتلة تسببها الدهون الزائدة
احذروا بشدة.. أضرار لن تتوقعها تحدث للجسم عند تناول الكاتشب.. تعرف عليها
ترشيحاتنا
صابر والعشاء الأخير.. قاتلة زوجها بالقليوبية : حياتى كانت ضرب وإهانة وذل
بعد مشادة عنيفة.. عبدالمجيد عبدالله يغلق صفحته على تويتر.. تفاصيل
شاهد.. الفنانة السورية سوزان نجم الدين تظهر مع مرسيدس بـ 8 ملايين يورو.. تعرف عليها
طلي بالأبيض.. عروسة الزفاف الفرعوني: حلمت إني ملكة.. فيديو
أغرب عملية سرقة.. لص يستخدم "صنارة" لسرقة قلادة من محل مجوهرات.. شاهد
14 جريمة أوصلت هشام عشماوي للإعدام.. تفاصيل
AdvertisementS
AdvertisementS
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء
مجدى بدران: 10 مستشفيات في الصين تعالج كورونا بادوية الملاريا..ونسبة الشفاء كبيرة
ساعته بـ 500 دولار.. حكاية مليكة أشهر شيميل مع الأثرياء العرب بالجيزة
بعد تنفيذ حكم الإعدام وأخذ الثأر.. ننشر صورة الإرهابى هشام عشماوى
ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك
بعدما أعلنا عن حبهما.. تعرف على فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
هو أنا شفت راجل.. حقيقة رد أحمد العوضي على شقيق ياسمين عبد العزيز
تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي
رد فعل عنيف من حماقى بعد سرقة شاكوش وعمر كمال لحن أغنيته.. فيديو
مش انت اللى تتجوزها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفتح النار مجددا على أحمد العوضى
تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي.. فيديو
حقيقة إخلاء بعض المدارس من الطلاب بسبب فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل
القصة الكاملة لـ علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. شقيقها فجر الأزمة
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ
بسبب فيروس كورونا.. طالب آسيوي يتعرض لاعتداء عنصري.. صور
أغرب عملية سرقة.. لص يستخدم "صنارة" لسرقة قلادة من محل مجوهرات.. شاهد
بتشجيع من عائلته.. طفل 11 عاما يقود سيارة والشرطة توقفه.. تفاصيل