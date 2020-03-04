AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى اليوم العالمى لمكافحة السمنة.. أضرار خطيرة تسببها زيادة الوزن على الصحة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:59 ص
مخاطر السمنة
مخاطر السمنة
Advertisements
نهى هجرس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النساء أكثر عرضة له.. حجم الخصر يحدد إمكانية إصابتك بأمراض فتاكة

احذر .. السمنة تتسبب في 7 كوارث صحية أبرزها السرطان

سرطان وقلب وسكر.. 5 أمراض قاتلة تسببها الدهون الزائدة

احذروا بشدة.. أضرار لن تتوقعها تحدث للجسم عند تناول الكاتشب.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

صابر والعشاء الأخير.. قاتلة زوجها بالقليوبية : حياتى كانت ضرب وإهانة وذل

بعد مشادة عنيفة.. عبدالمجيد عبدالله يغلق صفحته على تويتر.. تفاصيل

شاهد.. الفنانة السورية سوزان نجم الدين تظهر مع مرسيدس بـ 8 ملايين يورو.. تعرف عليها

طلي بالأبيض.. عروسة الزفاف الفرعوني: حلمت إني ملكة.. فيديو

أغرب عملية سرقة.. لص يستخدم "صنارة" لسرقة قلادة من محل مجوهرات.. شاهد

14 جريمة أوصلت هشام عشماوي للإعدام.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيروس كورونا.. طالب آسيوي يتعرض لاعتداء عنصري.. صور

أغرب عملية سرقة.. لص يستخدم "صنارة" لسرقة قلادة من محل مجوهرات.. شاهد

بتشجيع من عائلته.. طفل 11 عاما يقود سيارة والشرطة توقفه.. تفاصيل