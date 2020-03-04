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حوادث

مصرع عامل وطفلين في حوادث متفرقة بسوهاج

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:32 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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خالد رياض

شهدت مراكز دار السلام، والبلينا، وساقلتة بسوهاج 3 حوادث لسقوط من فوق المنازل ومن على درجات السلم، أسفرت عن مصرع عامل وطفلين.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمد. ا"، 72 عاما، عامل، مقيم بناحية الجلاوية "جثة هامدة" إثر سقوطه من علو.


وبسؤال نجله "محمود. م"، 35 عاما، عامل، قرر أنه أثناء قيام والده برفع كمية من البوص أعلى سطح حوش ملحق بمنزله، اختل توازنه وسقط أرضًا، مما أدى لوفاته ونفى الشبهة الجنائية.


بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية "نتيجة نزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية".


ووردت إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "جسكا. ا"، عامين، وتقيم بناحية برديس "جثة هامدة"، إثر سقوط من علو.


بالانتقال والفحص وسؤال والدها "أشرف. و"، 40 عاما، عامل، قرر أنه أثناء لهو ابنته على سلم المنزل بالطابق الأول، انزلقت قدماها وسقطت أرضًا مما أدى لوفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.


بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة السقوط من علو، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.


ووردت إشارة من المستشفى المركزي بدار السلام بوصول "أحمد. س"، ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إثر سقوط من علو، بالانتقال والفحص وسؤال والده "ياسر. ا"، 34 عاما، عامل، قرر أنه أثناء لهو نجله المذكور على سلم المنزل، انزلقت قدماه وسقط أرضًا، مما أدى لوفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.


حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.

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