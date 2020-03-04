AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لطفي لبيب زوج برلنتي فؤاد في مسلسل ولاد إمبابة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:18 م
لطفى لبيب
لطفى لبيب
Advertisements
أحمد إبراهيم

بدأ أبطال مسلسل "ولاد امبابة" تصوير أولى المشاهد خلال الأسبوع الماضى والذى يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنان لطفى لبيب الذى يتزوج من كل من الفنانة فريدة سيف النصر وتنجب أكثر من شخص يتصارعان على الميراث كما يتزوج أيضا من الفنانة الشابة برلنتى فؤاد التي انضمت مؤخرا للمسلسل وتلعب أحد الأدوار الرئيسية ضمن العمل.

 

مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وهانى الاسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

 

من ناحية أخرى يستأنف المنتج أحمد الإبيارى عرض مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب" للنجم سمير غانم، يومى الخميس والجمعة الأسبوع المقبل الموافقين 13 و14 فبراير الجارى، بعدما حصل أبطال العرض على إجازة هذا الأسبوع، وذلك بعد انطلاقها يوم 23 يناير الماضى واستمرت عرضها لعدد من أيام متتالي قبل تقليص ايام العرض الى يومين فى الأسبوع وهما الخميس والجمعة.

 

"الزهر لما يلعب" تعرض على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم، ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجوى فؤاد: لم أتعاقد على ولاد إمبابة.. وهذا هو سبب التأخير

كان نفسي تكون معايا.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها في عملها الجديد مع سمير غانم

ربنا يخليك لينا ولجمهورك.. دنيا سمير غانم تهنئ والدها على مسرحية الزهر لما يلعب

فريدة سيف النصر تنضم لفريق مسلسل ولاد إمبابة

نادر أبو الليف ينضم إلى مسلسل ولاد إمبابة

المخرج ممدوح زكي ينافس بـ"أولاد إمبابة" في السباق الرمضاني

ترشيحاتنا

حارس صن داونز: دورى أبطال أفريقيا مضمون عن الدورى وسنقاتل أمام الأهلى

طريقا الحق والشيطان.. المنسي شهيد وعشماوي خائن.. القصة الكاملة

شنق نفسه.. انتحار مصري في الكويت.. تفاصيل

بـ التريكو الأبيض.. نرمين الفقى بإطلالة أنيقة ومميزة.. شاهد

أخبار الرياضة | شوبير يعلن سر غياب رمضان صبحي الطويل.. النقاز يهاجم مرتضى منصور.. فيفا يعمق جراح ليفربول

شوبير يحسم الجدل حول قرب تعاقد الأهلي مع الشناوي.. والموقف النهائي لـ إكرامي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. طاجن لحمة بالخضار ومكرونة بالخضار والبشاميل ..والحلو: مهلبية بذور الشيا

فى حضن زوجها.. عبير صبرى تثير الجدل بـ كلمة: أنا والحب.. شاهد

ليت الزمان يعود يوما.. الوطني العُماني بوابة السلطنة إلى معرفة المجهول عنها.. صور