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حوادث

محبوس فى قضية كهرباء.. سوهاجي ينصب على 26 مواطنا ويستولى على 17 مليون جنيه

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:52 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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مصطفى الرماح
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج بعد قيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على أكثر من 17 مليون جنيه بزعم استثمارها. 

بدأت الواقعة عندما تلقى فرع إدارة مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من 26 مواطنا - جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح شهرية.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، حيث تبين قيام ( حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج ) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (17.590.000 سبعة عشر مليون وخمسمائة وتسعون ألف جنية) بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة والخردوات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.

وكشفت التحريات أن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة قضية (سرقة تيار كهربائى) لقضاء فترة العقوبة فيها بالحبس لمدة ستة أشهر.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة لأحكام القانون.
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