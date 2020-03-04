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تعليم

جامعة مصر تستقبل وفدًا من جامعة بليموث لحضور محاضرات بكلية الإدارة.. صور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:36 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
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كريم ناصر
زار وفد من جامعة بليموث البريطانية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، للاتفاق على طرق حصول الطلاب على درجتين علميتين من الجامعتين، وحضور محاضرات بكلية الإدارة.

يأتي ذلك بدعم ورعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، والدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر.

واستضافت الجامعة وفدًا من جامعة بليموث البريطانية، والمكون من البروفيسور ألستر موراي عميد كلية الهندسة، والبروفيسور رانيا إيهاب عميد كلية الإدارة، ونيكولا جان مسؤولة العلاقات الدولية بجامعة بليموث.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الطالب سيحصل على درجتين علميتين من كلتا الجامعتين.

وأضافت الكاشف، أن ذلك يأتي بعد توقيع بروتكول للتعاون المشترك، بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بليموث، بهدف تفعيل البرنامج الدراسي المشترك بين الجامعتين، لمرحلة البكالوريوس، حيث يتم البدء بكلية الهندسة والإدارة ومن ثم بعدها كلية الطب وطب الأسنان، للمرحلتين الأكاديميّة والدرسات العليا.

وخلال الزيارة تفقد الوفد البريطاني مركز برسون للغة الإنجليزية، والمكتبة المركزية، ومستشفى الدكتورة سعاد كفافي الجامعي، وأوبرا جامعة مصر، كما حضر الوفد محاضرة في كلية الإدارة والاقتصاد.

واستقبل الوفد البريطاني الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ياسمين الكاشف مدير إدارة الاتصالات والعلاقت الدولية، والدكتور محمد عمر مستشار رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، والدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد رئيف عميد كلية الإدارة والاقتصاد.
جامعة مصر تستقبل وفدًا من جامعة بليموث لحضور محاضرات بكلية الإدارة.. صور
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