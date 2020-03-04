التربية والتعليم تكرم 23 طالبا من حفظة القرآن الكريم بقنا.. صور

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، حفل تكريم لأوائل الطلاب من حفظة القرآن الكريم والحديث الشريف بالمركز الاستكشافي للعلوم، في إطار المسابقة السنوية الذي ينظمها توجيهيّ اللغة العربية والتربية الدينية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاعلام بمديرية التربية والتعليم.





جاء بحضور اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، و وكيل وزارة التربية والتعليم، و وكيل مديرية الأوقاف بقنا، ومديري الإدارات التعليمية والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة والطلاب المكرمين وأسرهم.









وقدم محافظ قنا خلال كلمته التهنئة للطلاب الفائزين مؤكدا علي ان حفظ القرآن وفهم معانيه فهمًا صحيحًا السياج المانع للتطرف والانحراف مشيرا الى ان القرآن لا يقتصر حفظه داخل العقول ولكن لابد أن ينعكس علي أخلاق وسلوك المسلم موجها المسئولين عن المنظومة التعليمية بالمحافظة بضرورة غرس قيم الفكر المعتدل بين أبنائنا الطلبة وتربية النشء على التعاليم السماوية الصحيحة التي تدعو للتسامح وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة لإعداد جيل من الشباب قادر على النهوض بوطنه.









ومن جهته، قال الدكتور صبري خالد إن المديرية دائما ما تسعي إلي تفعيل دور الأنشطة المدرسية لاسيما الدينية منها وأشار الي ان عدد المتقدمين للمسابقة هذا العام بلغ 1300 متسابق من طلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية بشقيها العام والفني فاز منهم 20 طالبا وطالبة.





وأوضح ان المسابقة كانت عبارة عن ثلاثة مستويات المستوي الاول حفظ القرآن كامل والمستوي الثاني حفظ نصف القرآن فيما كانت المنافسة في المستوي الثالث علي ربع القرآن لافتا الي انه سيتم تكريم ثلاثة طلاب حققوا العام الماضي مراكز متقدمة في مسابقة القرآن الكريم علي مستوي الجمهورية.





فيما شرح وكيل وزارة الاوقاف بعض الآيات والاحاديث النبوية التي تبيّن عظمة ومكانة القران الكريم ودوره في تهذيب سلوك الانسان والارتقاء به ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن مبينًا أن حفظ القرآن يوسع المدارك العلمية والفكرية والذهنية لحفظته ويعد سببًا من أسباب التفوق كما اكد علي اهمية نشر الفكر الديني الوسطى.





وفي نهاية الاحتفال كرم محافظ قنا الطلاب الفائزين بمنحهم شهادات استثمار مقدمة من مديرية التربية والتعليم ، وأعرب المحافظ عن بالغ سعادته بتكريم هذه الصفوة المتميزة من الطلاب الحفظة و وعد محافظ قنا طلاب المستوي الثالث"ربع القرآن" بالحصول علي جائزة شخصية مقدمة من سيادته في حالة حفظهم للقران الكريم كاملا في مسايقة العام المقبل.





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