AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القصاص عدل ربنا.. أول تعليق من أرملة الشهيد أحمد الشبراوى بعد إعدام عشماوى

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:35 م
الشهيد احمد الشبراوى
الشهيد احمد الشبراوى
Advertisements
أسامة علي

علقت المهندسة ندى حسن ارملة الشهيد "أحمد الشبراوى" على خبر تنفيذ حكم الاعدام شنقا فى الإرهابى هشام عشماوى، قائلة:"القصاص عدل ربنا خاصة لمن يقوم بخيانه بلده وجيشه"

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الإعلامية جيهان لبيب، بغض النظر عن استشهاد زوجى القصاص من هشام عشماوى هو نهاية كل خاين لبلده.


وتابعت قائلة:"ابلغت نجلى اليوم بخبر القصاص من الارهابى هشام عشماوى، ليعلم أن بلده مصر لا تترك حق ابنائها ولا تنسى الثأر لهم.


وأشارت ندى حسن،إلى أنه فى حالة طلب منها نجلها الالتحاق بالقوات المسلحة ليستكمل مسيرة والده البطل ستدعمه.


وأعلن المتحدث العسكري، في وقت سابق عن تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى صباح اليوم، تنفيذا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بعد استنفاد هشام عشماوي كافة درجات التقاضي طبقًا للجرائم الواردة بالفيديو الخاص باعترافاته.


ويعد هشام عشماوي، من أخطر قيادات الإرهاب في العالم، وأكبر العقول المدبرة والمنفذة لأغلب الحوادث الإرهابية في مصر، حيث تولى التدريب العسكري لجماعة أنصار بيت المقدس، معلنا قيادة واحدة من أكبر الجماعات الارهابية ضد وطنه الاول مصر، وضد بلاد العرب "ليبيا"، حيث قدم كل وسائل القتل والتخريب والتدمير في الأرض.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي.. فيديو

كيف تداول رواد تويتر خبر إعدام هشام عشماوي؟

شاهد .. أول رد من مصطفى بكرى بعد تنفيذ حكم الإعدام على عشماوى

إعدام هشام عشماوي .. ماذا فعل اخطر ارهابي في أراض مصر وليبيا ؟

بعد تنفيذ حكم الإعدام لـ هشام عشماوى.. تعرف على عقوبة العمل الإرهابي

مرصد الإفتاء: إعدام عشماوي رسالة ردع للإرهاب وقصاص للشهداء‎

ترشيحاتنا

لاعب ليفربول السابق يعلق على رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد

الكاف يتوعد الترجي وجماهيره بعقوبات صارمة بسبب الزمالك

بعد إعدام عشماوي..أحمد موسى :القصاص قادم من باقي مجرمي عصابة الاخوان

المصائب لا تأتي فرادى.. 5 كوارث رياضية في يوم واحد والسبب "كورونا"

استقبل فتاة حاملة للفيروس.. هل أصيب أمير قطر بـ كورونا ؟

قرار جديد بشأن عودة المصريين المتواجدين في إجازات لـ الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. دنيا وإيمى سمير غانم تتألقان بإطلالات كاجوال

بملابس رياضية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

محشي ورق العنب.. حكاية أكلة جسدت تأثير الاحتلال العثماني على المطبخ المصري