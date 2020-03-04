القصاص عدل ربنا.. أول تعليق من أرملة الشهيد أحمد الشبراوى بعد إعدام عشماوى

علقت المهندسة ندى حسن ارملة الشهيد "أحمد الشبراوى" على خبر تنفيذ حكم الاعدام شنقا فى الإرهابى هشام عشماوى، قائلة:"القصاص عدل ربنا خاصة لمن يقوم بخيانه بلده وجيشه"

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الإعلامية جيهان لبيب، بغض النظر عن استشهاد زوجى القصاص من هشام عشماوى هو نهاية كل خاين لبلده.





وتابعت قائلة:"ابلغت نجلى اليوم بخبر القصاص من الارهابى هشام عشماوى، ليعلم أن بلده مصر لا تترك حق ابنائها ولا تنسى الثأر لهم.





وأشارت ندى حسن،إلى أنه فى حالة طلب منها نجلها الالتحاق بالقوات المسلحة ليستكمل مسيرة والده البطل ستدعمه.





وأعلن المتحدث العسكري، في وقت سابق عن تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى صباح اليوم، تنفيذا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بعد استنفاد هشام عشماوي كافة درجات التقاضي طبقًا للجرائم الواردة بالفيديو الخاص باعترافاته.





ويعد هشام عشماوي، من أخطر قيادات الإرهاب في العالم، وأكبر العقول المدبرة والمنفذة لأغلب الحوادث الإرهابية في مصر، حيث تولى التدريب العسكري لجماعة أنصار بيت المقدس، معلنا قيادة واحدة من أكبر الجماعات الارهابية ضد وطنه الاول مصر، وضد بلاد العرب "ليبيا"، حيث قدم كل وسائل القتل والتخريب والتدمير في الأرض.