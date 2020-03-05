بناء على طلبهم.. وزير التنمية المحلية: دورات جديدة لنواب المحافظين

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تنظيم دوراة تدريبية لنواب المحافظين في ابريل المقبل، موضحا انه جار التشاور والتنسيق مع الاكاديمية الوطنية للتدريب؛ لتنفيذ البرنامج.





واوضح شعراوى في تصريحات ل"صدى البلد"، انه تم الاجتماع مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، للإعداد للبرنامج لنواب المحافظين فى عدد من الموضوعات المهمة التى طلبها النواب، ولكن بعد ان يشاركوا في العمل الميدانى بالمحافظات ويدرسوا الملفات على راض الواقع، و فى ظل النجاح الذى حققه البرنامج الأول لهم.





واشار إلى انه تم الإتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتوفير برامج تدريبية خاصة للعاملين بالإدارة المحلية والإستفادة من برامج التعاون التى تنفذها الأكاديمية مع بعض الجهات الدولية خاصة فى مجالات بناء القدرات البشرية والتحول الرقمى وتحسين الخدمات والتخطيط المحلى والمتابعة سواء فى مقر مركز التنمية المحلية بسقارة أو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب .





وكشف شعراوى ،عن اعطاء نواب المحافظين بعد ان انهوا تدريبهم بالاكاديمية الوطنية للتدريب لمدة 3 اشهر ملفات للعمل عليها لثقل مهاراتهم ،موضحا ان 80 % من المحافظات ارسلوا الملفات التى يعمل عليها نواب المحافظين.





واضاف انه يتم دراسة هذة الملفات وتقيمها وهل ستكون كافية لاعطاء الخبر لنائب المحافظ للتعرف على منظومة المحليات بشكل كبير ولايحتاج الى ملفات اخرى.

وعن الصلاحيات التى يتمتع بها نواب المحافظين، قال شعراوى:لا يوجد قانون لنائب المحافظ ونائب المحافظ هو منصب لديه ملفات يعمل عليها ،وهناك ملفات يجيد فيها طبقا لخلفيته ويضاف اليه ملفات لثقل مهاراته ونرفع من قدرته وكفاءته بالاضافة الى اننا نعمل حالة من التجانس بين قادة المحافظة من محافظ وسكررتير عام ونائب للمحافظ ،ونقوم بعمل تقيم كل 3 اشهر للنواب ويتم عرضة على رئيس الجمهورية.



