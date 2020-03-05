بمشاركة 5 دول.. محافظ البحيرة يفتتح مهرجان الخيول العربية بكوم حمادة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية المهرجانات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية فى تكوين الفكر والسلوكيات الإيجابية لدى النشء والشباب مشيرا بضرورة التوعية وتسليط الضوء على أهم المظاهر الجمالية والحضارية للمحافظة مما يعد من عوامل جذب الإستثمارات والتنشيط السياحي والاقتصادي.





جاء ذلك خلال افتتاحه لمهرجان البحيرة الدولي الثالث عشر للخيول العربية الأصيلة بمدينة كوم حمادة والتى تعد من أكبر بطولات الخيول العربية الأصيلة على مستوى الشرق الأوسط ويستمر على مدار ثلاثة ايام بمشاركة أكثر من 200 جواد عربي من دول مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت "مزارع بن لادن ورباب والشيخ محمد الصباح" .

وشهد محافظ البحيرة بعضا من فقرات المهرجان والذى تضمن عروضًا ومسابقات لجمال الخيل وأدب الخيل بحضور عدد من الحكام من دول هولندا وبولندا والمانيا وسوريا والأردن للتحكيم فى مسابقة جمال الخيل وحكام مصريين للتحكيم فى مسابقة أدب الخيل.





وأكد آمنة أن محافظة البحيرة تسعى جاهدة لتنشيط السياحة الداخلية والاستفادة من كافة المقومات السياحية بها واستثمار مقوماتها المختلفة سواء كانت سياحة أثرية متمثلة فى مدينة رشيد الأثرية والتي تلقى دعمًا ورعاية كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية لوضعها على الخريطة السياحية أو تنمية مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون وأيضًا سياحة رياضية متمثلة فى مهرجان البحيرة الدولي للخيول العربية الأصيلة والذى يقام للعام الثالث عشر على التوالي بمدينة كوم حمادة.





حضر الافتتاح الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ و العميد عبد الله المليجي رئيس مدينة كوم حمادة وأعضاء مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة وجمع كبير من مواطني مركز كوم حمادة وأصحاب الجياد المشاركة فى المسابقات.



