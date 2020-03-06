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منوعات

للمرة الأولى.. كلينتون يكشف سبب علاقته مع سكرتيرته مونيكا خلال فترة رئاسته

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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احمد شريف

ادعى الرئيس الأمريكي السابق  بيل كلينتون أن علاقته السرية بمونيكا لوينسكي كانت واحدة من الأشياء التي كانت تتحكم بقلقه وتوتره.


ويكشف الرئيس السابق، في فيلم وثائقي صادم تم إعداده من قبل ديلي ميل تي في، أنه كان يقيم علاقة مع سكرتيرته السابقة مونيكا في البيت الأبيض أثناء وجوده في المكتب لأنها كانت تساعده في مشاكله وقضاياه الخاصة.


وأوضح  بيل كلينتون أنه في الوقت الذي التقى فيه مع مونيكا، فإن ضغوط الوظيفة جعلته يشعر وكأنه ملاكم قام بعدد 30 جولة ونظر إلى لوينسكي على أنه "شيء سيريح عقله من الضغوطات لفترة من الوقت".


وقد ادعى كلينتون   في مقابلة أجريت معه في سلسلة وثائقية جديدة ستذاع على  محطة هولو التلفزيونية أن زوجته هيلاري كلينتون،  السيدة الأولى ووزيرة الخارجية السابقة في أعقاب فضيحته مع مونيكا  مرا بمرحلة زوجية صعبة للغاية.

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