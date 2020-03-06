محمد الباز رئيسا لإدارة تطوير المحتوى البرامجى بقناة المحور

أصدر الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور قرارا بتعيين الدكتور محمد الباز رئيسا لإدارة تطوير المحتوى البرامجي بالقناة ، ويأتى القرار متزامنا مع العيد التاسع عشر للقناة التي تعد أولى القنوات الخاصة فى مصر.





يأتى التطوير اتساقا مع الرسالة الإعلامية والعهد الذي قطعته القناة على نفسها أن تكون ملكا لمشاهديها فى العالم العربى كله، وبما يتناسب مع التاريخ الطويل لما قدمته المحور فى مسيرة الإعلام العربي.





وصرح الدكتور حسن راتب بأن خطة التطوير التى يشرف عليها تنطلق من أرضية وطنية، تراعى الظروف التى تمر بها مصر بما تفرضه من تحديات كبرى فى معاركها الكبرى فى الحرب على الإرهاب والتنمية الشاملة.



