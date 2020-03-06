نقدم لك طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير ايس كريم تشيز كيك

1 و نصف كوب فراولة مفرومة

ربع كوب سكر

نصف ملعقة كبيرة نشا

بسكوت سادة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة زبدة مذابة

كوب سكر

كوب كريمة

كوب لبن حسب الحاجة

جرام جبنة كريمية

ايس كريم فانيليا





طريقة عمل ايس كريم تشيز كيك

* ترفع الفراولة مع النشا والسكر على النار وتترك حتى تتجانس تماما

* يخلط البسكوت مع السكر والزبدة المذابه جيدا حتى يصبح مثل رمل البحر

* تخفق الكريمه اللباني مع السكر حتى ترتفع ويتكاثف حجمها ثم يضاف الجبنه الكريميه وايس كريم الفانيليا

* يمكن أضافه اللبن حسب الرغبه فى القوام ثم يرفع الخليط مع البسكوت والفراولة المجهزين مسبقا