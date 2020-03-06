AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:37 ص
طريقة عمل ايس كريم
طريقة عمل ايس كريم تشيز كيك
Advertisements
اسماء محمد
نقدم لك طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير ايس كريم تشيز كيك
1 و نصف كوب فراولة مفرومة 
ربع كوب سكر 
نصف ملعقة كبيرة نشا 
بسكوت سادة 
ملعقة كبيرة سكر 
ملعقة كبيرة زبدة مذابة 
كوب سكر 
كوب كريمة 
كوب لبن  حسب الحاجة
جرام جبنة كريمية 
ايس كريم فانيليا 

طريقة عمل ايس كريم تشيز كيك
* ترفع الفراولة مع النشا والسكر على النار وتترك حتى تتجانس تماما
* يخلط البسكوت مع السكر والزبدة المذابه جيدا حتى يصبح مثل رمل البحر
* تخفق الكريمه اللباني مع السكر حتى ترتفع ويتكاثف حجمها ثم يضاف الجبنه الكريميه وايس كريم الفانيليا
* يمكن أضافه اللبن حسب الرغبه فى القوام ثم يرفع الخليط مع البسكوت والفراولة المجهزين مسبقا
* يترك حتى يبرد تماما فى الفريزر ثم يقدم بالهنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل تشيز كيك مع الشيف توتا مراد.. فيديو

بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. تعرف على طريقة عمل بسكوت بالنشادر

هنتعشى ايه النهاردة .. أكواب تشيز كيك التفاح وسمبوسك ولاتيه قرع

هنتعشى إيه النهاردة.. تشيز كيك بالجبنة وسبرنج رولز

طريقة عمل تشيز كيك.. بالخطوات والصور

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 6 -3-2020

تقلبات مجنونة.. الأرصاد: أمطار غزيرة وعواصف ترابية وطقس حار خلال الـ72 ساعة القادمة

متى يحق للضابط تفتيش السيارات فى القانون المصرى .. تعرف على الحالات

رسالة خاصة من أحمد شوبير إلى باكاري جاساما بسبب الأهلي

بشرى سارة .. توقف انتشار فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية نهاية الشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أصفر .. أحلام تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

مكياج جذاب وملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ فستان أزرق.. أحلام تتألق في أحدث ظهور لها