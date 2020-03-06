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أخبار البلد

فور وصولها من الصين.. وزيرة الصحة توقع كارت المتابعة الخاص بفيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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محمد غالي

وقعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فور وصولها من جمهورية الصين الشعبية صباح اليوم، لمطار القاهرة الدولي عائدة من رحلة استمرت ما يقرب من الأسبوع، على كارت المتابعة الخاص بفيروس كورونا.


جاءت الزيارة في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، متضمنة تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، لتعزيز سبل التعاون في مكافحة فيروس الكورونا المستجد "كوفيد - 19”


وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وصول الوزيرة قام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لـ الوزيرة والوفد المرافق لها من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.


وأشار مجاهد إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة والوفد المرافق لها وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما سيتم متابعتهم لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس.

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