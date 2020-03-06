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حوادث

إصابة 23 شخصًا في تصادم سيارتين بطريق القاهرة أسوان الزراعى

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تعرض 23 شخصًا لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة كبود وأخرى ربع نقل أمام قرية دابود شمال مدينة كوم أمبو على طريق القاهرة/ أسوان الزراعى الشرقى.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا بوقوع حادث تصادم أمام قرية دابود التابعة لمركز نصر النوبة شمال أسوان. 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مصطفى أحمد محمد 15 سنة، مصاب بكسر بالساعد الأيمن، والطفلة نهيره محمد صلاح 3 سنوات، نزيف بالبطن، وأميرة أحمد حسن 30 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونجلاء على محمد 37 سنة، مصابة بجرح قطعى بالوجه وكدمات متفرقة، وعزة إسماعيل موسى 30 سنة، مصابة بجرح قطعى بالوجه وكدمات متفرقة، وزينب موسى إبراهيم 15 سنة، مصابة بجروح بالوجه وكدمات متفرقة. 

كما أصيبت كريمة جمال عبد الرحمن 35 سنة، مصابة باشتباه ارتجاج بالمخ، وشقيقها محمد 32 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، والطفل إسلام محمد 7 سنوات، مصاب بنزيف بالبطن، وجمال عبد الرحمن أحمد 37 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وسامية عباس أحمد 37 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وحسين صالح عبده 25 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وعلى محمود حسب الله 15 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومنى مرسى إبراهيم 45 سنة، مصابة بكسر بالفخذ والعضد الأيمن، وهاجر موسى إبراهيم 15 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقتها فاطمة 23 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقتهما أيضًا هالة 35 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم. 

كما أصيب أيضًا دعاء إسماعيل موسى 13 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وزينب أحمد محمد 17 سنة، مصابة بكسر بالذراعين، وخديجة أحمد صالح 25 سنة، مصابة بكسر بالساعد الأيسر، وصابرين أحمد محمد 15 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد شعبان سليمان 20 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد حمدان على 15 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الاولية،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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https://www.elbalad.news/4198331
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