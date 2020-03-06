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أخبار البلد

شعراوي يوجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة حالة الطقس بالمحافظات.. صور

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:15 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة موجة سقوط الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات مساء أمس الخميس وفي الساعات الأولي من فجر اليوم الجمعة.  

وطالب شعراوي،غرفة العمليات بالتواصل مع المحافظات لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار على بعض المناطق وسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار خاصة في محافظات بور سعيد ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء والدقهلية . 

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما وجه شعراوي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بإعداد تقارير عن تطورات الأوضاع في المحافظات على مدار اليوم لمواجهة أى طوارئ خلال ال٤٨ ساعة القادمة لحين عودة الاستقرار في الأحوال الجوية طبقًا لما ستعلنه هيئة الأرصاد الجوية ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئه .  

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات بالتأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار وسرعة شفطها بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات .

وأشار اللواء محمود شعراوي الي استمرار مراجعة غرفة العمليات بالوزارة للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية في عدد من المحافظات التي من المتوقع ان تشهد سقوط أمطار طبقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية .
شعراوي يوجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة حالة الطقس بالمحافظات.. صور
شعراوي يوجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة حالة الطقس بالمحافظات.. صور
شعراوي يوجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة حالة الطقس بالمحافظات.. صور
شعراوي يوجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة حالة الطقس بالمحافظات.. صور
شعراوي يوجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة حالة الطقس بالمحافظات.. صور
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