خوفا من فيروس كورونا.. السلطات الأمريكية تلجأ للمروحيات

عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو يوضح استخدام عناصر الحرس الوطني الأمريكي مروحية لنقل أجهزة الفحص الطبية الخاصة بالتعرف على فيروس كورونا لـ 1000 راكب عالقين على متن السفينة السياحية "غراند برينسيس".

وقد رفضت السلطات في كاليفورنيا، رسو السفينة السياحية بعد ورود أنباء عن أول وفاة في كاليفورنيا جراء الإصابة بفيروس كورونا وهو مسافر على متن هذه السفينة منذ أقل من أسبوعين.

أعلن حاكم ولاية ميرلايند، اليوم الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولاية.

ومنذ قليل، كشف حاكم ولاية واشنطن الأمريكية وفاة 11 شخصا بفيروس كورونا من بينهم 10 ينتمون لمقاطعة واحدة.

وقال حاكم الولاية إن إجمالي الحالات المتوفاة في الولايات المتحدة جراء الفيروس ارتفع الآن إلى 12 شخصًا.

وأعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، ومثلها ولاية كاليفورنيا، التي سجلت حالة وفاة واحدة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من 3000 شخص، الغالبية العظمى منهم في الصين، لكنه انتشر لاحقا في عشرات البلدان وأدى إلى وفيات في معظم قارات العالم".



