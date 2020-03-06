اشتباك عنيف بين طارق حامد ولاعب الترجي بعد الهدف

وقعت مشاجرة بين طارق حامد و بلال بن ساحة بعد هدف التقدم لنادي الترجي التونسي في شباك الزمالك، فى الدقيقة 3 من ركلة جزاء .





وجاءت تلك الاشتباكات بعد ما امسك طارق حامد الكرة بعد احراز ركلة الجزاء لتهدئه الوضع ويخفف التوتر لفريق الزمالك ، مما تدخل صاحب الهدف لخطف الكرة من طارق حامد وادي الي مشاجرة بينهم وتدخل بعض اللاعبين واكتفى حكم المباراة بالبطاقة الصفراء لـ بلال وحامد .







واحتسب الحكم ركلة جزاء للترجي بالدقيقة الثالثة سجلها بلال بن ساحة.

نجح فريق الترجي التونسي من تسجيل الهدف الاول في مرمى منافسه الزمالك بالمباراة التي تجمعم اليوم الجمعة باستاد رادس في اطار اياب دور الـ16 من دوري ابطال افريقيا.





وضم التشكيل:





محمد أبو جبل فى حراسة المرمى





محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام فى خط الدفاع





طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي في خط الوسط





مصطفي محمد فى خط الهجوم





بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش - محمد عبد السلام - محمد حسن - شيكابالا - مصطفى فتحي - اسلام جابر - كاسونجو.



