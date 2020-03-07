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احذر.. قضم الأظافر يؤدى للإصابة بفيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 10:07 ص
أحذر قضم الأظفار
أحذر قضم الأظفار يؤدى للاصابة بفيروس كورونا
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أ ش أ
طالبت خبيرة فى الأمراض المعدية، هواة قضم الأظافر بالتوقف عن هذه العادة السيئة التي يمكن أن تصيب من يقدمون عليها بفيروس كورونا الجديد المتحور.

وقالت بورى توريك، خبيرة الأمراض المعدية في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك، إن قضم الأظافر يزيد من مخاطر دخول الجراثيم في الفم بما فى ذلك نقل العدوى بفيروس كورونا.

وأضافت أن كميات كبيرة من البكتيريا والفيروسيات والقاذورات يمكن أن تتجمع أسفل الأظافر، وبالتالي تنتقل لجسم الإنسان في حالة الاعتياد على قضم الأظافر.

وفي الوقت نفسه، طالبت بورى توريك الأشخاص بتجنب لمس الوجه إلى أقصى قدر ممكن، خاصة في حالة عدم التمكن من غسيل اليدين لتجنب الإصابة بالفيروس، موضحة أنه في كل مرة يقدم المرء على لمس الوجه، خاصة الفم والأنف والعينين، ينقل كل الجراثيم بما فيها فيروس كورونا ويمكنه أن يصاب بالعدوى.
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