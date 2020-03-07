الولايات المتحدة: إسرائيل شاركت بمؤتمر أمني دولي في المغرب

أكدت الخارجية الأمريكية أن إسرائيل كانت بين عشرات الدول التي شاركت في وقت سابق من الأسبوع الماضي في مؤتمر دولي خاص بمحاربة الإرهاب استضافته المغرب.





وحلت إسرائيل في المرتبة الـ25 بقائمة المشاركين الـ55 في اجتماع مجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع التابعة لـ"عملية وارسو"، والذي عقد في مراكش الأربعاء والخميس الماضيين، حسب بيان ختامي مشترك نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي.





وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إسرائيل شاركت في المؤتمر "بنشاط"، مضيفة أن الحكومة حظرت كشف اسم المسئول الإسرائيلي الذي شارك في المؤتمر لدواعٍ أمنية.





وبحث المشاركون في الاجتماع، حسب الخارجية الأمريكية، الخطر المتغير الذي يشكله تنظيم "القاعدة" والجماعات المرتبطة به وناقشوا سلسلة الجهود الممكن بذلها في سبيل مواجهة هذا التهديد الذي لا يزال ملموسا.





وأشار البيان الأمريكي إلى أن "عددا من الوفود" المشاركة في المؤتمر أبدت الاهتمام بـ"الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها إيران ووكلاؤها، وضرورة المواجهة الجماعية لدعم إيران المتواصل لتنظيمات إرهابية".





وتعود مجموعة عمل "عملية وارسو" إلى المؤتمر الدولي الخاصة بقضايا الشرق الأوسط، والذي نظمته الولايات المتحدة شهر فبراير 2019 في العاصمة البولندية، وكانت أجندتها موجهة بوضوح ضد إيران.





وسبق أن أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن حكومة إسرائيل تتطلع إلى تطبيع العلاقات مع المغرب، مشيرة إلى أن تل أبيب حاولت عرض صفقة على حكومة الرباط تقضي باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لقاء التطبيع، لكن هذه الجهود لم تتوج بأي نجاح يذكر.