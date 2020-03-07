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فن

متقربليش.. حقيقة إصابة لطيفة بفيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 02:44 م
لطيفة
لطيفة
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة التونسية لطيفة، وارتفاع درجة حرارتها، ما جعل بعض من النشطاء يردد شائعات عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، على الرغم من التغريدات التي أوضحت فيها طبيعة مرضها أمس. 

ونفت لطيفة، في عدة تغريدات متتالية عبر تويتر، إصابتها بفيروس كورونا، نشرتها تباعًا، فقالت في الأولى: «انا صارلى اسبوع حابسه نفسي فى غرفتى ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو.. ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى .يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى.. الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ماتتخيلوه من اعشاب .واللى يكلمنى».

وفي التغريدة الثانية، قالت لطيفة: «واللى يكلمنى فى البيت نقله "#ماتقربليش .والله موش حاخبى عليكم خفت شويه ولكن لما لقيت نفسي ولله الحمد اتحسنت وماعنديش حراره حمدت ربنا وصليت شكر لله .ماحدش منكم يخاف من شوية برد يجيله». 

وفي التغريدة الثالثة، قالت لطيفة: «لازم تعملوا زيى هاتوا كل مواد التعقيم وتلبسوا ماسك احتياطى بجد ولو احد اخذ برد يحاول يبعد نفسه عاللى حواليه.  وطبعا اختصاصاتى ههههه التهوءه على طول والبخور والأعشاب ووووو». 

وفي التغريدة الرابعة، قالت لطيفة: «انا امبارح دخلت وحكيت معاكم لاول مره لما حسيت انى اتحسنت الحمدالله . شكرا لكم على كلامكم الحلو وانا ماعنديش اغلى منكم.. انا تمام وياربى ولك الحمد». 

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