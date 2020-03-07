متقربليش.. حقيقة إصابة لطيفة بفيروس كورونا

وفي التغريدة الرابعة، قالت لطيفة: «انا امبارح دخلت وحكيت معاكم لاول مره لما حسيت انى اتحسنت الحمدالله . شكرا لكم على كلامكم الحلو وانا ماعنديش اغلى منكم.. انا تمام وياربى ولك الحمد».



