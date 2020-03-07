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رياضة

15 دقيقة.. بورنموث يفاجئ ليفربول بهدف.. واختفاء مريب لهجوم الريدز.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 02:53 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
فاجأ فريق بورنموث ليفربول بهدف مبكر في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإنجليزي.


أُحرز هدف بورنموث، من كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن، وضعها كاليوم ويسلون بسهولة في شباك أدريان، في الدقيقة 9 من عمر المباراة.


ولم يسدد ليفربول أي كرة على مرمى ليفربول، خلال أول ربع ساعة من اللقاء.


ويحتاج فريق ليفربول إلى الفوز في 4 مواجهات من أصل 10 مباريات للتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.


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