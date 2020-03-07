15 دقيقة.. بورنموث يفاجئ ليفربول بهدف.. واختفاء مريب لهجوم الريدز.. فيديو

في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإنجليزي.









أُحرز هدف بورنموث، من كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن، وضعها كاليوم ويسلون بسهولة في شباك أدريان، في الدقيقة 9 من عمر المباراة.











ولم يسدد ليفربول أي كرة على مرمى ليفربول، خلال أول ربع ساعة من اللقاء.







