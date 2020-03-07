قام المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم بجولة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولي في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك للإطمئنان على سير العمل وحركة التشغيل بالمطار والوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي يتبعها المطار ضمن الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكان في استقباله الطيار خالد عبدالسلام مدير مطار شرم الشيخ.





وفي بداية الزيارة نقل محروس توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني إلى العاملين بمطار شرم الشيخ برفع درجة الاستعداد واليقظة.





وخلال الزيارة تفقد محروس مكتب الحجر الصحي بالمطار واطلع على إجراءات الفحص الطبى التى تتم علي السائحين القادمين علي متن الرحلات الجوية خاصة من الدول التي إنتشر بها الفيروس واطمأن على التدابير الصحية وطرق التدقيق الإحترازية المتبعة لمواجهة الفيروس المستجد عن طريق تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية بالمطار وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.