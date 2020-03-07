مي كساب تكشف حقيقة انفصال أوكا وأورتيجا.. التفاصيل

كشفت الفنانة مي كساب حقيقة انفصال اوكا واورتيجا عن بعضهما البعض وذلك من خلال رسالة صوتية ارسلتها لبرنامج "ذا انسايدر".





وقالت مي كساب من خلال الرسالة: قرر اوكا واورتيجا الانفصال و طرح كل منهما اغاني بمفرده والاثنين غير تقليديين،فقرر الثنائي العمل علي اشكال مختلفة، ولا يوجد اي خلاف شخصي بينهما.





من ناحية اخري وجهت الفنانة مي كساب الشكر للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد إصدار قرار باستحداث شعبة بالنقابة لمطربي المهرجانات تحت مسمى شعبة الأداء الفني.





وغردت مي كساب عبر تويتر قائلة ‏"شكرا ‎#نقابه_المهن_الموسيقيه شكرا أستاذي العزيز ‎#هاني_شاكر".

وقررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، إنشاء "شعبة للأداء الفني" لمطربي المهرجانات ويحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوي" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني.

وكان الفنان هاني شاكر أصدر قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة أخرى بعد غناء أغنية بنت الجيران في حفلة عيد الحب بإستاد القاهرة واحتوائها على عدد من الكلمات المبتذلة.