ثوران بركان في المدينة المنورة.. السعودية توضح الحقيقة.. فيديو

كشفت السلطات السعودية حقيقة أنباء ظهور بركان في المملكة بالمدينة المنورة، بناء على الدخان والنيران المتصاعدة من كهف أم الجرسان.





وبحسب "عكاظ" السعودية، قالت مديرية الدفاع المدني في المدينة المنورة إن اشتعال النار وتصاعد أدخنة في موقع كهف أم الجرسان، 40 كم شرقي مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر، عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنة ناجم عن مخلفات حيوانية تحت الأرض تم إشعالها من قبل مصدر خارجي.





وبشأن مقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف أم الجرسان في المدينة المنورة، أكدت مديرية الدفاع المدني أنه تمت مباشرة الحريق من قبل فرقة إطفاء.





وصرح خالد الجهني المتحدث باسم الدفاع المدني بالمدينة المنورة بأن لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية سبق أن وقفت قبل 3 أشهر، وثبت لها أنها مخلفات حيوانية، لافتا إلى أنه سبق وتمت مباشرة حوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع.



