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كورونا مش لازم يكون له أعراض .. وزيرة الصحة: 85 % من المصابين لا يحتاجون إلى مستشفى .. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 02:13 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
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فرح علاء الخولي

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء أكثر من 2500 مسح على مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وظهرت النتائج سلبية، وظهر فقط 48 حالة إيجابية.


وتابعت الدكتورة هالة زايد، خلال حوارها على "إكسترا نيوز"، أن نظام التقصي هو الأمثل لعزل الحالات المشتبه فيهم، معقبة: "محدش كان عنده مشكلة، بس إحنا اللي رُحنا ندور".


وذكرت أن من يعاني من مشكلة في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة هو من يتم عمل مسحة له، وفي حالة إيجابية المسحة يتم اتخاذ الإجراء الطبي معه، والذي أقرته منظمة الصحة العالمية، وهو العزل لمدة 14 يومًا بمتابعة قوية.


وأوضحت أن هناك 11 حالة من الـ45 أصبحت نتائجهم سلبية، ولا داعي للمبالغة في الخوف من المرض، وأنه من الممكن الشفاء منه، وأن 85% من الحالات المصابة في العالم لا تحتاج إلى مستشفى.


وأشارت إلى أن هناك 46 حالة من الـ48 حالة المصابة بالفيروس حاملة للفيروس ولكن بدون أعراض، مؤكدة أن مصر تتبع إجراء العزل الصحي مع أي من الحاملين للمرض سواء بدون أعراض أو بها ليكون تحت ملاحظة الأطباء ولحماية باقي المحيطين به.

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