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رياضة

وزير الرياضة والجنايني يدعمان بيراميدز أمام زاناكو

الأحد 08/مارس/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور مباراة بيراميدز أمام زاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على استاد الدفاع الجوي.

كما حضر عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المباراة المقامة على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار دعم الاتحاد للأندية المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا.

واستقبل المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة في المقصورة الرئيسية لاستاد الدفاع الجوي، ورحب بدعمهما للفريق في مهمته القارية.

كما تواجد في المقصورة، جهاز المنتخب الوطني الأول بالكامل، بقيادة حسام البدري، ومعه طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأنيس الشعلالي وأيمن طاهر، وتواجد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وعبد العزيز عبد الشافي زيزو المستشار الفني للنادي.
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