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أخبار العالم

السودان : حريصون على إنجاح مفاوضات سد النهضة

الأحد 08/مارس/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، بيانًا قالت فيه إن السودان مستمر في حرصه على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالحه ومصر وإثيوبيا. 

وقالت الخارجية السودانية في بيان نشرته شبكة "سكاي نيوز": "سنبقى حريصين على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث".

وأضافت: "مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية واشنطن والبنك الدولي بشأن سد النهضة".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قالت أمس، إنها ترفض جملة وتفصيلًا بيان وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا، الصادر يوم ٦ مارس، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم ٤ مارس بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ووصفت الخارجية المصرية البيان الإثيوبي بعدم اللياقة، مؤكدة أنه يفتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.

يأتي ذلك بعدما رفضت إثيوبيا مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب، وهو الأمر الذي اتبعته باستدعاء لسفرائها في كل من مصر، والسودان، وروسيا، وبريطانيا.

وأشار البيان المصري إلى أن النهج الإثيوبي يدل على نية لممارسة الهيمنة على نهر النيل، وأن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام ٢٠١٥، حيث إن النهج الإثيوبي يدل على نية إثيوبيا في تنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته.
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