جريئة وعصرية.. 20 إطلالة تكشف أناقة نسرين أمين فى عيد ميلادها

يصادف اليوم 9 مارس عيد ميلاد الفنانة نسرين أمين التى أكملت عامها الـ 36.
تعد نسرين من النجمات اللاتى يخطفن الأنظار بمجرد ظهورها فى مختلف المناسبات سواء الرسمية أأو غيرها.
أهم ما يميز نسرين أمين حرصها الدائم على متابعة أحدث صيحات الموضة ومواكبتها، فهي لا تتردد في تجربة ارتداء كل ما هو جديد سواء فساتين السهرة او الملابس الكاجوال، كما تتسم أزياء نسرين امين بأنها تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالى.
ولم تتوقف الموضة عند نسرين امين على الملابس فقط، بينما تقوم باختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج التى تزيد من جمالها وجاذبيتها، كما تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات التى تزيد من جمال إطلالتها أيضا.