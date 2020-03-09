جريئة وعصرية.. 20 إطلالة تكشف أناقة نسرين أمين فى عيد ميلادها

تعد نسرين من النجمات اللاتى يخطفن الأنظار بمجرد ظهورها فى مختلف المناسبات سواء الرسمية أأو غيرها.

أهم ما يميزحرصها الدائم على متابعة أحدث صيحات الموضة ومواكبتها، فهي لا تتردد في تجربة ارتداء كل ما هو جديد سواء فساتين السهرة او الملابس الكاجوال، كما تتسم أزياءبأنها تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالى.