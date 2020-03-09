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محافظات

استئصال 3 أكياس دموية ضخمة من مبيض فتاة في كفر الشيخ

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
نجح فريق طبي بكفر الشيخ برئاسة الدكتورة منى عون، استشاري النساء والتوليد، في استئصال 3 أكياس دموية ضخمة بالمبيض لفتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، وذلك بأحد المستشفيات بمدينة دسوق.

ضم الفريق الطبي كلًا من، الدكتورة زينب الششتاوي، إخصائية النساء والتوليد وعلاج العقم، والدكتور جلال دسوقي استشاري التخدير والعناية المركزة، وإبراهيم حربي، ممرض مناظير، نورا  محمد ممرضة.

وكانت المريضة تُعاني من آلام شديدة بالبطن مع زيادة حجم البطن، وبإجراء الفحوصات والأشعة، تبين وجود 3 أكياس دموية ضخمة علي المبيض تملأ الحوض وتمتد الي البطن وتسمى أكياس الشيكولاته لكونها تحوي دمًا مخزنًا يُشبه شكل الشيكولاتة السائلة، وأجريت لها الجراحة بنجاح تام.

 وقالت الدكتورة منى عون، رئيس الفريق الطبي، إن هذه الأكياس التي جرى استئصالها كانت تُسبب آلامًا مبرحة للمريضة، وأن وجودها واستمرارها في التضخم سيؤدي إلى تضرر الصحة الإنجابية لدي الفتاة، موضحة أن أكياس الشيكولاتة أحد صور مرض بطانة الرحم المهاجرة المصنف من الأورام لقابليته للانتشار في مناطق مختلفة من الجسم.

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