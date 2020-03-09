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مطار شرم الشيخ: لم نرصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء خالد عبدالسلام، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، إنه تم رفع درجة استعداد الحجر الصحي بالمطار فور الإعلان عن فيروس كورونا لدرجة القصوى، فضلا عن زيادة عدد الأطقم الطبية في المطار بدرجة عالية لتوقيع الكشف الطبي على كل القادمين بالمطار من الدول التي ظهر بها المرض وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وأشار مدير مطار شرم الشيخ الدولي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الاثنين، إلى أنه يتم توزيع بطاقات للمتابعة الصحية للمواطنين فور وصولهم للمطار، ويتم الكشف عليهم بالأشعة الفوق حمراء.

وذكر مدير مطار شرم الشيخ الدولي أن المطار لم يرصد أي حالة إصابة بالكورونا، مؤكدا أن المطار مستعد على مدار 24 ساعة حال ظهور أي حالات إصابة، لافتا إلى أن حركة الطيران بالمطار لم تتأثر، بل أن هناك أفواج سياحية يمدوا إقامتهم داخل مصر.

وتابع أنه لو ظهر أعراض على أى راكب يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويله للعزل فى المطار ويتم نقله عبر سيارة الإسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى شرم الشيخ.
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