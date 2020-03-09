AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جينا سليم تتحدث عن دور يسرا فى دخولها مجال الفن.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:13 م
الفنانة جينا سليم
الفنانة جينا سليم
Advertisements
قسم التوك شو

كشفت الفنانة جينا سليم، تفاصيل عملها بالفن بعد أن بدأت العمل كطبيبة نفسية، وقالت إنها تقابلت بالصدفة من الفنان أسر ياسين خلال تصوير مسلسل 30 يوم.

وأضافت الفنانة جينا سليم، خلال حوارها ببرنامج "in box"،  تقديم الإعلامي أحمد فاروق، ونورا سامي، ورحمة بحري، أن أسر ياسين كان يقوم بتجسيد شخصية طبيب نفسي.

وأوضحت أنها تحدثت مع أسر ياسين عن بعض الأشياء فى شخصية الطبيب النفسي، وبعد ذلك تحدثت معه عن رغبتها فى العمل بالمجال الفنى، مشيرة إلى أن الفنان اسر ياسين اقترح على الإنتاج بالمشاركة معهم فى العمل و بالفعل عمل كمساعده فى المسلسل فقط.

ولفتت إلى أنها انضمت لأكثر من ورشة فنية وبعد ذلك شاركت فى مسلسل لدينا أقوال أخري، وقام المخرج محمد على بالاقتناع بها، وعرض عليها التمثيل معه وأكدت أن أول دور لها كان أمام الفنانة الكبيرة يسري.

وأكدت الفنانة جينا سليم، أن الفنانة يسري اعجبت بتمثيلها وإشادة بها وسط الجميع وأوضحت لها انها ستستمر فى العمل الفنى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رؤوف عبد العزيز يكشف عن أبطال مسلسل سيف الله

بسنت شوقي: فيلم بعلم الوصول واقعي.. وأقدم شخصية فتاة بسيطة.. حوار

جينا سليم تكشف تفاصيل اتجاهها للفن بعد العمل كطبيبة نفسية.. فيديو

ترشيحاتنا

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى السعودية

قرار جديد .. منع الشيشة في كل مقاهي السعودية بسبب كورونا

أعراض كورونا 2020 .. 10 علامات تستوجب استشارة الطبيب فورًا

زحام شديد أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة لليوم الثانى لإجراء تحليل PCR... فيديو وصور

شاهد.. #ادعم_حسين_الشحات يتصدر تويتر.. وجمهوره: ترجع بالسلامة يا نينجا

خيرها يغمرنا .. رسالة من مواطن إماراتي إلى مصر.. صور

AdvertisementS

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من خطف «درع» يد الزمالك

قرار عاجل من الكاف بشأن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا.. وزارة الصحة تحذر من ارتداء الكمامة

ظهور فيروس جديد أشد فتكا من كورونا في إيران.. برلماني يكشف الحقيقة

الله الله .. رد ناري من أصالة بعد انفصال أنغام عن أحمد ابراهيم

شروع في قتل.. شيرين عبد الوهاب تعتذر بعد حكم حبس زوجها

قرار عاجل من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن كأس العالم بـ قطر

قرار جديد .. منع الشيشة في كل مقاهي السعودية بسبب كورونا

صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

بعد ظهور كورونا في مصر.. تعليم الدقهلية توقف الندوات والاحتفالات و الرحلات والمعسكرات حتى إشعار آخر

مفاجأة.. النقاز يوسط نجما كبيرا للعودة للزمالك

اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية منه.. 10 آلاف جنيه ثمن بلوفر محمد حماقى الممزق فى The Voice Kids

في يومها العالمي .. 6 فوائد صحية لـ القيلولة

حقيقة علاج فيروس كورونا بـ فيتامين C