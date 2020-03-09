جينا سليم تتحدث عن دور يسرا فى دخولها مجال الفن.. فيديو

كشفت الفنانة جينا سليم، تفاصيل عملها بالفن بعد أن بدأت العمل كطبيبة نفسية، وقالت إنها تقابلت بالصدفة من الفنان أسر ياسين خلال تصوير مسلسل 30 يوم.

وأضافت الفنانة جينا سليم، خلال حوارها ببرنامج "in box"، تقديم الإعلامي أحمد فاروق، ونورا سامي، ورحمة بحري، أن أسر ياسين كان يقوم بتجسيد شخصية طبيب نفسي.

وأوضحت أنها تحدثت مع أسر ياسين عن بعض الأشياء فى شخصية الطبيب النفسي، وبعد ذلك تحدثت معه عن رغبتها فى العمل بالمجال الفنى، مشيرة إلى أن الفنان اسر ياسين اقترح على الإنتاج بالمشاركة معهم فى العمل و بالفعل عمل كمساعده فى المسلسل فقط.

ولفتت إلى أنها انضمت لأكثر من ورشة فنية وبعد ذلك شاركت فى مسلسل لدينا أقوال أخري، وقام المخرج محمد على بالاقتناع بها، وعرض عليها التمثيل معه وأكدت أن أول دور لها كان أمام الفنانة الكبيرة يسري.

وأكدت الفنانة جينا سليم، أن الفنانة يسري اعجبت بتمثيلها وإشادة بها وسط الجميع وأوضحت لها انها ستستمر فى العمل الفنى.